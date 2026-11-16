Malagò “La sconfitta col Belgio insegna qualcosa, fa parte del percorso”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Brusco risveglio quello dopo Bruxelles o fa parte del percorso? Tutte e due, sicuramente è un risveglio, ho detto "stiamo coi piedi per terra", non è che da marzo ad oggi - in cinque sei-mesi -, l'Italia è diventata una squadra di fenomeni. Fa parte del percorso, queste sono sconfitte che uno vorrebbe evitare, ma sicuramente insegnano qualcosa". Lo ha dichiarato il Commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò intervenuto a margine della Panchina d'Oro 2025-2026 per analizzare il ko dell'Italia contro il Belgio in Nations League. "Penso che bisogna anche sottolineare il numero di italiani che ci sta seguendo. Secondo me stanno scoprendo nuovi giovani che si affacciano alla ribalta internazionale, non serve essere così tecnici nel far presente che questi ragazzi saranno i protagonisti del futuro. Ma è chiaro che questo è un discorso che va sviluppato nell'arco di qualche anno". pia/gm/azn