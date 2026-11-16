Bertoldi “In Egitto grande interesse per le imprese italiane”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - Circa 160 imprese partecipano agli incontri business to business di Cairo Investment Africa 2026. Lo ha detto all'Italpress Luca Bertoldi, presidente della Camera di Commercio Italiana per l'Egitto, a margine dell'evento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese. "Abbiamo avuto circa 160 membri che parteciperanno agli incontri business to business, che dimostrano il grande interesse dell'apparato industriale e produttivo egiziano e commerciale egiziano nei confronti dell'Italia", ha dichiarato Bertoldi. "Come Camera di Commercio siamo già strutturati ampiamente per offrire servizi a queste società, sia italiane che egiziane, nell'aumentare il loro interscambio. Viene richiesto alle ditte italiane di individuare, oltre alle tradizionali formule di commercio con il Mediterraneo, in particolare con l'Egitto, non solo l'export, ma anche la possibilità di collaborazione e di trasferimento di know-how. Queste devono essere commercializzate e contrattualizzate, ma offrono una nuova prospettiva alle nostre imprese per generare valore". xn8/xs7/azn/sat