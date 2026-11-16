Chivu frena con le etichette “L’Inter deve dimostrare sul campo”

FIRENZE (ITALPRESS) - "A me certe etichette non mi piacciono, è facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni attraverso lavoro e i risultati". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Cristian Chivu a margine della vittoria della Panchina d'Oro 2025-2026. "Deve dimostrare quella consistenza che ha avuto sia in campionato che in Europa. Bisogna lavorare, dalle parole ai fatti la strada è lunga, il filo è sottile, vediamo tutti come una partita persa può diventare una tragedia e una settimana dopo diventa un'esaltazione. Bisogna trovare il giusto equilibrio, noi come squadra e società l'abbiamo trovato da un po' di tempo", ha concluso. pia/gm/azn