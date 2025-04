Tajani vola in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri con al centro i dazi

ROMA (ITALPRESS) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani parteciperà domani a Lussemburgo al Consiglio Affari Esteri in formato Commercio convocato, in via straordinaria, dalla Presidenza polacca.

All’ordine del giorno uno scambio di vedute fra i Ministri del Commercio dell’UE sulle relazioni commerciali UE-USA e sulle relazioni commerciali UE-Cina. Durante il primo dibattito verranno analizzati i “dazi reciproci” annunciati dal Presidente Trump il 2 aprile, con l’obiettivo di concordare una risposta comune e pragmatica.

“Occorre scongiurare una guerra commerciale, che sarebbe contro i nostri stessi interessi. L’obiettivo primario dev’essere la tutela del nostro sistema produttivo e del nostro export” ha dichiarato Tajani. Il Ministro ribadirà quindi l’impegno dell’Italia a lavorare con i Partner europei e con la Commissione per una soluzione negoziata. In un’ottica di lungo termine, il Ministro ha ricordato l’importanza di diversificare le opportunità per le imprese tramite l’espansione della rete di accordi di libero scambio dell’UE.

In merito alle relazioni commerciali UE-Cina, Tajani ricorderà l’importanza di riprendere il dialogo politico ed economico con Pechino, strutturando un’agenda positiva nell’ottica di sfruttare il potenziale ancora inespresso e di affrontare le varie questioni commerciali aperte.

-Foto IPA Agency-

