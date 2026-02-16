ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto alla Farnesina la decima riunione della Task Force dazi, istituita nel luglio 2025 per assistere le imprese italiane nella attuale complessa fase per il commercio transatlantico. Il Ministro ha condiviso con i partecipanti gli esiti della riunione ministeriale di Washington sui minerali critici, e la connessa iniziativa di Italia e Germania per tutelare la competitività delle imprese esportatrici europee e la stabilità delle catene di approvvigionamento strategiche, un tema discusso anche nel recente colloquio fra Tajani e il Commissario UE al Commercio Sefcovic.

Tajani si è poi soffermato sulle relazioni commerciali transatlantiche e sugli importanti accordi commerciali dell’UE, come quelli con il Mercosur e con l’India, valorizzando le opportunità che questi ultimi offriranno alle imprese italiane. All’incontro hanno partecipato oltre 70 fra associazioni e imprese, insieme ai rappresentanti del Sistema Italia, confermando l’apprezzamento e l’utilità della Task Force quale piattaforma di collaborazione e interlocuzione continua con la Farnesina, la quale si inserisce nell’azione di diplomazia della crescita che la recente riforma ha messo al centro dell’attività del Maeci.

