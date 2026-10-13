Tajani conferma la fiducia a Schifani, “Avanti con il programma”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato questa mattina, a Roma, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e gli ha confermato “la fiducia e l’apprezzamento – si legge in una nota – per il lavoro svolto, in particolare per il risanamento dei conti pubblici siciliani. Lo ha poi invitato a portare avanti il programma e l’attività di governo”.

“Tajani ha incontrato anche il commissario regionale, Nino Minardo, e lo ha esortato – si legge ancora nella nota – a proseguire l’opera di rinnovamento del partito che ha già avviato, con liste competitive nelle prossime elezioni amministrative e politiche, aperte alla società civile inserendo anche volti nuovi con l’obiettivo di rafforzare e confermare Forza Italia come primo partito in Sicilia”.

MINARDO “RINGRAZIO TAJANI, AVANTI CON CAMBIAMENTO”

“L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità. È un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti. Come abbiamo ribadito più volte, il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani”. Lo dichiara Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, dopo l’incontro a Roma con Antonio Tajani e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

LA NOTA SULL’INCONTRO

Si è svolto questa mattina a Roma, “in un clima sereno e cordiale”, un incontro tra il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, “è stata effettuata un’ampia disamina delle principali questioni politiche regionali e nazionali. Tajani ha espresso apprezzamento per i risultati conseguiti dal governo Schifani nei quattro anni di mandato, incoraggiando il presidente a proseguire nell’azione di governo. Schifani ha ringraziato il segretario nazionale per la fiducia e l’apprezzamento espressi”.

I due esponenti hanno concordato di aggiornarsi in un successivo incontro, non previsto nell’immediato.

– Foto copertina di repertorio Ipa Agency; foto interna ufficio stampa Forza Italia –

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