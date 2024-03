ROMA (ITALPRESS) – “A Tokyo ho partecipato, a Parigi voglio

vincere”. Parola di Simone Alessio, due volte campione del mondo

di taekwondo e vincitore nel 2022 degli Europei e della Grand Prix Final. L’azzurro si racconta ai microfoni di Italia Team TV,

piattaforma OTT del Coni. “Mia madre non riusciva più a gestirmi a casa – racconta – così da bambino iniziai a seguire le orme di

papà che praticava questo sport. Fu grazie a lui che decisi di

continuare anche quando volevo mollare per dedicarmi al calcio”.

Le prime competizioni, le prime vittorie, la sensazione di essere

bravo e poi forte; i sacrifici di tutta la famiglia per fare in

modo che la passione diventasse un lavoro; i consigli dell’idolo

di una vita, quel Carlo Molfetta che conquistò la medaglia d’oro

olimpica a Londra 2012. “Prima mi motivava la vittoria – aggiunge

-, adesso il desiderio di raggiungere obiettivi che cambiano di

volta in volta. Traguardi differenti sotto un unico comun

denominatore: l’idea di sentirti primo su tutti”. Alessio ha

tantissima voglia di riscattare l’Olimpiade di Tokyo 2020, in cui

è stato eliminato ai quarti di finale nel tabellone dei -80 kg

(“Una ferita aperta”), edizione dei Giochi in cui, oltre alle

limitazioni per il Covid, a pesargli fu l’assenza del pubblico

sugli spalti: “Mi piace stare al centro dell’attenzione. Quando ci sono tante persone a guardarmi so tirare fuori il meglio di me. Preferisco i fischi al silenzio”.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]