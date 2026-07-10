La Juventus e François Modesto si separano, annunciata la risoluzione consensuale

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha annunciato “di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico, con efficacia a partire da oggi”. “Il club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”, si legge nella nota.

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