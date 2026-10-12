BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive: i nerazzurri vincono 3-1 contro il Venezia. Decisive la rete di Kessie e la doppietta di Krstovic. Notte fonda per il Venezia, alla sua sesta sconfitta di fila. Ancora zero punti per i lagunari: Giovanni Stroppa rischia l’esonero. Per voltare pagina Sarri ha proposto il 4-2-3-1 con Elmas, Rowe e De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Krstovic. Il Venezia ha risposto con un 3-5-2, Yeboah si è piazzato a supporto di Adams, con Sohm in cabina di regia. La prima incursione di Basic – conclusione controllata da Carnesecchi -, non ha spaventato la Dea, passata in vantaggio al 4′ su un’invenzione di Krstovic per Kessie, l’ivoriano ha superato Stankovic con un tocco sotto. Dopo appena due minuti è arrivato il raddoppio su calcio d’angolo con Krstovic, che ha girato in porta il cross di Elmas. L’Atalanta ha sfruttato gli spazi lasciati dal Venezia, al 30′ è arrivato il terzo gol della serata con Krstovic, abile a ribadire in rete il piazzato di Rowe respinto da Stankovic. Sette minuti più tardi Hainaut ha riaperto la gara inserendosi coi tempi giusti sul traversone di Sagrado.

Nella ripresa i lagunari hanno alzato il ritmo, Kristensen ha deviato un colpo di testa di Adams sul palo, due minuti più tardi Yeboah ha colpito la traversa. L’attaccante dell’Ecuador è stato tra i più pericolosi, al 18′ – lanciato in campo aperto – è stato ipnotizzato da Carnesecchi. Nel finale è stato Adams a divorarsi il pallone che avrebbe riaperto la partita, al 44′ è stato ammonito Elmas per un fallo su Helgason, dopo una revisione al Var Tremolada ha deciso di espellere l’ex Napoli per grave fallo di gioco. A fine partita il Venezia è andato sotto la curva: contestazione feroce da parte della tifoseria dei lagunari. La panchina di Stroppa “scricchiola” più che mai.

IL TABELLINO CON I VOTI DI ATALANTA-VENEZIA

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6.5; Bellanova 6.5 (22′ st Bernasconi 5.5), Kristensen 6.5, Scalvini 6 (22′ st Kolasinac 6.5), Zappacosta 5.5; Kessie 7 (31′ st Gaetano sv), Ederson 6.5; Elmas 6, De Ketelaere 6.5 (15′ st Samardzic 6), Rowe 6.5 (31′ st Zalewski sv); Krstovic 8. In panchina: Sonzogni, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Raspadori, Obric, Idele. Allenatore: Sarri 7.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Halhal 5.5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (38′ st Schingtienne sv); Hainaut 6.5, Perez 5, Sohm 5 (42′ st Rrahmani sv), Basic 5.5 (38′ st Helgason sv), Correia sv (8′ pt Sagrado 6.5); Adams 5.5 (38′ st Lauberbach sv), Yeboah 6.5. In panchina: Montipò, Haps, Fanne, Mohammed, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes Furtado. Allenatore: Stroppa 5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 6

RETI: 4′ pt Kessie, 6′ pt Krstovic, 30’pt Krstovic, 37′ pt Hainaut.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 20.923. Ammoniti: Moreno, Juan Jesus. Espulsi: Elmas, al 44′ st, per grave fallo di gioco. Angoli: 8-7 per l’Atalanta. Recupero: 1′; 4′.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).