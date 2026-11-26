TORINO (ITALPRESS) – Prosegue l’idillio europeo della Juventus, che ottiene la quarta vittoria in Europa League: è 4-1 sull’Omonia Nicosia, bianconeri vicinissimi alla qualificazione al turno successivo con tre gol di pregevole fattura. Spalletti cambia parecchio e punta su Ekhator, che gioca da unica punta nel 3-4-2-1 con Conceiçao e Boga alle sue spalle. Il portoghese è il primo a rendersi pericoloso nelle fila bianconere, ma col passare dei minuti la formazione cipriota prende coraggio grazie alla solidità del suo centrocampo. Siamo al 15′ quando, a sorpresa, l’Omonia passa in vantaggio: uscita a vuoto ed errore di Neto, Satka insacca dal secondo palo. La Juventus viene colpita e reagisce immediatamente, con le chances per Ekhator e Cabal: attento Kaminski, che blinda la sua porta. L’inerzia della partita è tutta bianconera e, al 36′, ecco il pari: eurogol di Cambiaso, che rientra sul suo piede preferito e insacca all’incrocio. Passano sette minuti e il ribaltone è completo, con Conceiçao che ruba palla ad Andreou e firma l’assist per Ekhator: 2-1 e primo gol in bianconero per l’ex Genoa. Gatti sfiora anche il tris, con un Conceiçao dominante, e la Juventus rischia solo in avvio di ripresa con la chance per Tankovic. La Vecchia Signora è però in pieno controllo e va ancora vicinissima al 3-1, con Boga ed Ekhator. Il gol arriva, comunque, al 68′: assist di McKennie, doppia chance e tap-in vincente per Conceiçao. L’Omonia esce dalla partita e, al 73′, incassa anche il poker col gran centro di Boga: una rete molto simile a quella di Cambiaso, che vale il 4-1 e blinda la vittoria. Montnor prova a risvegliare la formazione cipriota, ma ormai la gara è definitivamente tinta di bianconero. Spalletti concede la meritata passerella a Conceiçao, MVP della sfida, e festeggia la netta vittoria dei suoi. La Juventus sconfigge 4-1 l’Omonia Nicosia, che si ferma a sei punti ed esce dalle migliori 24, e si avvicina alla qualificazione. Con 13 punti, i bianconeri sono secondi nella League Phase insieme al Ferencvaros: +3 sulla nona e +7 sui playoff, Spalletti intravede anche gli ottavi diretti. La prossima gara, contro l’Hapoel Beer-Sheva, potrebbe blindare la top-8.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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