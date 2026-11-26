ROMA (ITALPRESS) – L’Italia batte la Turchia 86-72 a Roma nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027, in programma a Doha (Qatar) dal 27 agosto al 12 settembre del prossimo anno. Sotto gli occhi di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, gli azzurri di Luca Banchi – reduci da due sconfitte in fila tra Bosnia e Serbia – battono la Turchia di Ataman, già qualificata al Mondiale e imbattuta nel Gruppo J, e restano in piena corsa per staccare il pass per la rassegna iridata qatariota. Top scorer Nico Mannion e Mouhammet Rassoul Diouf, entrambi a referto con 17 punti. Mannion 5 assist, mentre Diouf 9 rimbalzi e 3 assist.

L’Italia sale a quota 6 vittorie e 3 sconfitte e aggancia la Serbia, sconfitta in Lituania 97-78, al secondo posto dietro la Turchia, in testa a 8 vittorie e 1 sconfitta. Al momento gli azzurri sarebbero qualificati, in quanto al Mondiale andranno le prime tre squadre del girone con Turchia, Serbia, Lituania (quarta a 5 vittorie e 4 sconfitte), Islanda (4 vittorie e 5 sconfitte) e Bosnia (3 vittorie e 6 sconfitte). L’Italia tornerà in campo fra tre giorni nella trasferta di Belgrado contro la Serbia (29 novembre, ore 19.00).

La presenza del Capo dello Stato è un evento storico per il basket azzurro dato che Mattarella è diventato il primo Presidente della Repubblica nella storia a presenziare dal vivo a un incontro della Nazionale italiana di pallacanestro. Il Capo dello Stato si è seduto sugli spalti tra Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Gianni Petrucci, presidente della Federbasket.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

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