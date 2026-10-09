Svolta nelle indagini sul cadavere di un giovane ritrovato a Villa Gordiani a Roma, fermati un 19enne e una 24enne

ROMA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un giovane, rinvenuto la mattina del 5 ottobre scorso in via Attilio Hortis, nei pressi di Villa Gordiani a Roma. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per omicidio nei confronti di un cittadino tunisino di 19 anni e di una donna italiana di 24.

L’inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile della Questura capitolina e coordinata dalla Procura della Repubblica, si è avvalsa dell’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dai frame gli agenti sono risaliti all’auto su cui la vittima era salita la mattina del delitto insieme ai due sospettati. Lo stesso veicolo è stato poi ripreso intorno alle 11:45 in via Hortis, poco prima del ritrovamento del cadavere.

A consolidare il quadro indiziario è stato anche un controllo effettuato dai Carabinieri la sera del 6 ottobre a seguito della segnalazione di un’aggressione: la coppia, fermata a bordo della medesima vettura, è stata trovata in possesso di un coltello da cucina ritenuto compatibile con l’arma del delitto.

Valutati gli elementi raccolti e il rischio di pericolosità sociale, la magistratura ha disposto il fermo per omicidio. Le indagini proseguono per chiarire il movente.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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