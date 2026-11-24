ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato la nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, destinati alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in condizioni di particolare disagio economico.

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha spiegato: “Ringrazio la mia squadra di assessori, che si è impegnata molto su questa vicenda. La violenza sulle donne è un tema che dovrebbe unire, non riguarda solo la sinistra o la destra: si tratta del progresso, del vivere civile. Stiamo facendo passi avanti su terreni che, fino a qualche tempo fa, sembravano prerogativa solo di uno schieramento, invece è una lotta comune. Il tema della casa, in particolare, è fondamentale: non si può parlare di libertà della donna senza affrontare questa problematica”. “La violenza – ha poi aggiunto Rocca -, oltre a essere fisica, può essere anche psicologica: quando si rimane soggiogati economicamente, non ci si può difendere dal proprio aguzzino. Abbiamo trovato gli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica, ndr) ed ERS (Edilizia Residenziale Sociale, ndr) lasciati in pessimo stato dalla precedente gestione e ora stiamo facendo un lavoro enorme per poterle ristrutturare, perché ci sono migliaia di case in condizioni pietose. L’attenzione si dimostra con i fatti”.

Pasquale Ciacciarelli, assessore alle politiche abitative, è intervenuto per dire che: ”Vogliamo creare una fitta rete per intercettare il maggior numero possibile di casi, questa iniziativa può avere un impatto notevole e concreto. Mettere a disposizione questi alloggi implica compiere degli investimenti per renderli agibili e per arrivare a ciò, nei mesi scorsi, ci siamo attivati per approvare le ristrutturazioni necessarie. Sono giornate intense, come giunta regionale stiamo portando avanti azioni incisive per l’organizzazione dei finanziamenti grazie ai quali mettere gli immobili a disposizione delle persone in difficoltà e dare linfa al progetto”.

Simona Renata Baldassarre, assessore alla cultura, pari opportunità e politiche giovanili, ha precisato: ”Un simile percorso ci rende orgogliosi, lavoriamo insieme per impegnarci in una vera battaglia di civiltà. Questa delibera, pensata per le donne, fa parte di un impegno quotidiano che deve andare avanti: i risultati cominciano a vedersi, occorre essere sempre in prima linea per proteggere e ascoltare le vittime. L’autonomia e l’indipendenza economica della donna può salvarla dalle aggressioni”.

Raffaella Regoli, giornalista Mediaset e moderatrice dell’evento, ha chiosato: ”Sono felice di essere qui, perché si parla sempre di sostegno alla lotta contro la violenza di genere ma, di fatto, spesso si spendono soldi in maniera poco consona o pratica. Finalmente abbiamo un’iniziativa valida: la proposta dell’assessore alle politiche abitative è importante, perché le donne rinunciano spesso a denunciare le violenze subite in quanto hanno paura di perdere i loro figli. Questa iniziativa può eliminare il business delle case-famiglia che, spesso, si consuma sulla pelle proprio delle famiglie e, in particolare, dei bambini”.

– foto xv5/Italpress –

(ITALPRESS).