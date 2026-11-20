BARI (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul cold case dell’omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto a Capurso il 17 dicembre del 2003. Stamane è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata del delitto, a seguito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia e diretta dalla Procura della Repubblica di Bari.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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