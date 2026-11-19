TORINO (ITALPRESS) – Una neonata di 14 giorni è stata trovata morta nel letto matrimoniale di un’abitazione in provincia di Torino. A lanciare l’allarme è stata la coppia di genitori che ha chiamato il 118: la bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, ma sono stati vani i tentativi di rianimazione.

A intervenire sono stati anche i carabinieri della sezione operativa di Venaria, supportati dal personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto. L’esame autoptico dovrà accertare le esatte cause del decesso.

-Foto di repertorio Carabinieri-

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