Sviluppo Toscana, Giani “I dati positivi del bilancio confermano l’importanza dello strumento”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I dati positivi del bilancio 2024 di Sviluppo Toscana dimostrano l’eccellente lavoro svolto dalla società nel supportare lo sviluppo economico della nostra regione”, ha detto il presidente Eugenio Giani commentando l’approvazione del bilancio. “Il ritorno all’utile, l’aumento del valore della produzione e la gestione efficace dei fondi assegnati confermano l’importanza strategica di questo strumento operativo per la nostra regione. Continueremo a sostenere Sviluppo Toscana nel suo ruolo di traino per le imprese e nell’accelerazione della trasformazione digitale ed ecologica del nostro territorio, fondamentali per una crescita sostenibile e competitiva”.

“I risultati di Sviluppo Toscana confermano la solidità e l’affidabilità di una struttura che svolge un ruolo strategico nella realizzazione delle politiche regionali per lo sviluppo economico” ha aggiunto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, che ha partecipato ieri pomeriggio all’assemblea della Società. “I numeri tornati positivi dopo un anno difficile, l’incremento del valore della produzione e la gestione efficiente dei costi – ha continuato l’assessore – dimostrano una capacità gestionale che merita riconoscimento. Per questo rivolgo un ringraziamento al presidente Serfogli e a tutto il consiglio di amministrazione, oltre che al direttore operativo Figura e a tutta la struttura per l’impegno e la professionalità con cui guidano Sviluppo Toscana in questa fase decisiva. In un periodo complesso, segnato dalla transizione tra vecchia e nuova programmazione e da nuove responsabilità operative, la società ha saputo rafforzare il proprio ruolo di strumento operativo della Regione, garantendo qualità dei servizi e tempestività nelle risposte”.

L’esercizio 2024 si chiude per Sviluppo Toscana con un utile di 29.003 euro, in netta inversione rispetto al disavanzo di oltre 276.000 euro dell’anno precedente. Il valore della produzione è cresciuto del 6,82%, passando da circa 8,3 milioni di euro nel 2023 a quasi 8,9 milioni nel 2024.

Tale aumento è trainato principalmente dai ricavi per prestazioni rese alla Regione Toscana, che rappresentano la quota dominante dei proventi. Nel corso del 2024, la società ha gestito erogazioni per oltre 47 milioni di euro nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e avviato le prime erogazioni del PR FESR 2021-2027, pari a circa 2,8 milioni di euro, con la pubblicazione di 36 nuovi avvisi pubblici. A questi si aggiungono oltre 40 milioni di euro gestiti attraverso bandi regionali e statali, compresi quelli legati al PNRR e ai fondi per le calamità naturali.

“Sono numeri che confermano l’efficacia e la centralità di Sviluppo Toscana nell’attuazione delle politiche regionali”, ha concluso Marras. “In un contesto complesso, tra la chiusura della vecchia programmazione e l’avvio della nuova, la società ha garantito operatività, competenza e capacità di reazione. Questi risultati testimoniano un lavoro serio e strutturato, al servizio del tessuto produttivo toscano. Ora è fondamentale continuare a rafforzare gli strumenti di intervento, sostenere le imprese e accelerare la transizione digitale ed ecologica dei nostri territori”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).