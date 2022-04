TORINO (ITALPRESS) – Anche a marzo la tecnologia 4xe plug-in hybrid che equipaggia i Suv Renegade, Compass e Wrangler si laurea regina del mercato LEV, il comparto dei Low Emission Vehicle che comprende Battery Electric Vehicle e veicoli ibridi plug in. La gamma di SUV 4xe Jeep è dunque la più venduta tra i modelli “alla spina” di ogni marca e segmento con una quota del 15,8%. Questo successo, dunque, porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto – e dell’icona Wrangler 4xe. E tra qualche mese debutterà la nuova Grand Cherokee 4xe. Per Alessandro Grosso, country manager Jeep Italy, “il risultato commerciale del mese di marzo è coerente con un successo che perdura da tutto il 2021: lo scorso anno in Italia, Jeep è stato il brand leader assoluto nel comparto LEV, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti. La nostra strategia – ha aggiunto -non si limita ai modelli LEV più venduti: affianchiamo infatti ai nostri SUV e alla tecnologia 4xe anche servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica. Ad esempio abbiamo lanciato, in collaborazione con Leasys Rent, Plug & Drive, l’innovativa formula di abbonamento pensata per entrare nel mondo Jeep all’insegna della libertà di guida. Con Plug & Drive è possibile scegliere Renegade e Compass 4xe attraverso un abbonamento che può essere rinnovato mensilmente, fino a 12 mesi, con la possibilità di restituire l’auto anche dopo i primi 30 giorni, senza alcun tipo di penale.

Non solo: lavoriamo con grande convinzione al commercio elettronico, attraverso una piattaforma digitale che condensa il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. Questa integrazione -ha concluso – crea ulteriori punti di contatto con i clienti e ci consente di intercettare e soddisfare le nuove esigenze di mobilità”.Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade.

(ITALPRESS).

