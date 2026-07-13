ROMA (ITALPRESS) – In un settore in cui le macchine diventano sempre più potenti, i cicli sono più rapidi e la disponibilità operativa è fondamentale, Michelin presenta il nuovo MICHELIN XHA3. Forte del successo comprovato del MICHELIN XHA2, Michelin lancia un pneumatico di nuova generazione progettato per rispondere alle crescenti esigenze di produttività e supportare l’evoluzione delle prestazioni delle moderne macchine da costruzione. Combinando polivalenza, produttività e innovazione, MICHELIN XHA3 introduce una nuova funzionalità integrata sul fianco: il Michelin Visual Pressure Control, un indicatore visivo – in attesa di brevetto – pensato per migliorare la gestione quotidiana degli pneumatici. Una soluzione versatile per rispondere alle crescenti esigenze delle macchine da costruzione

Combinando robustezza e versatilità, MICHELIN XHA3 è stato sviluppato per un’ampia gamma di applicazioni nel settore delle costruzioni. Adatto a pale caricatrici, dumper articolati (ADT) e grader, questo nuovo pneumatico offre un design multi-macchina che copre le applicazioni E3, L3 e G3. Progettato per offrire prestazioni su terreni diversi – dal fango all’asfalto, inclusi gli ambienti più aggressivi – MICHELIN XHA3 è concepito per supportare cicli operativi rapidi e intensivi. Questa versatilità contribuisce a semplificare la gestione delle flotte e a ridurre la complessità delle scorte, limitando il numero di gamme di pneumatici necessari.

MICHELIN XHA3 mira a offrire prestazioni di produttività eccellenti per pale caricatrici, dumper articolati e grader, supportando al tempo stesso la flessibilità operativa nei cantieri. Il suo design innovativo e la sua struttura offrono fino al 20% di durata oraria in più rispetto alla generazione precedente, migliorando al contempo stabilità, comfort dell’operatore e riduzione delle vibrazioni. L’architettura versatile della carcassa favorisce inoltre un elevato tasso di ricostruibilità.

MICHELIN XHA3 è il primo pneumatico dotato di Michelin Visual Pressure Control. Sviluppata a partire dalle realtà operative dei clienti, questa innovativa funzionalità visiva supporta le ispezioni di routine delle attrezzature, nelle quali la verifica della pressione degli pneumatici resta essenziale per offrire operazioni sicure, produttive e conformi.

Michelin Visual Pressure Control fornisce un’indicazione visiva intuitiva dello stato di gonfiaggio dello pneumatico senza richiedere dispositivi elettronici, sensori o sistemi esterni. Una semplice ispezione visiva consente agli operatori di individuare rapidamente se la pressione dello pneumatico necessita di una regolazione.

Facilitando la gestione della pressione degli pneumatici sul campo, Michelin Visual Pressure Control contribuisce a migliorare la sicurezza operativa, semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare l’utilizzo degli pneumatici durante l’intera giornata lavorativa.

Forte dell’affidabile eredità del MICHELIN XHA2, MICHELIN XHA3 integra diverse innovazioni derivate dall’esperienza Michelin nella tecnologia degli pneumatici per il settore delle costruzioni. Il nuovo disegno del battistrada, caratterizzato da un maggiore volume di gomma, è stato progettato per ridurre in modo significativo i costi di manutenzione legati agli pneumatici, prolungandone al contempo la vita utile.

Una zona del tallone rinforzata consente allo pneumatico di adattarsi a macchine ad alta coppia motrice e offre fino al 20% di capacità di carico aggiuntiva a seconda della dimensione dello pneumatico. Il nuovo disegno del battistrada a quattro blocchi e la geometria progressiva della spalla permette ai ramponi esterni di lavorare in modo più efficace, aumentando la capacità di trazione e riducendo lo slittamento su più tipologie di veicoli e applicazioni. Questi miglioramenti prestazionali contribuiscono a supportare cicli macchina ad alta produttività, ridurre i fermi non programmati e migliorare la continuità operativa nei cantieri. Nel complesso, Michelin stima che MICHELIN XHA3 possa offrire un Costo Totale di Esercizio e di Possesso (TCO) inferiore di circa il 16% rispetto al predecessore.

Di conseguenza, MICHELIN XHA3 si distingue come una soluzione durevole, affidabile e ad alte prestazioni per i professionisti delle costruzioni che ricercano maggiore produttività, versatilità e valore nel lungo periodo.

– Foto ufficio stampa Michelin –

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