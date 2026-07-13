ROMA (ITALPRESS) – Hyundai ha annunciato la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2026, il documento che racconta l’impegno dell’azienda verso una crescita sostenibile, illustrando i risultati raggiunti, gli obiettivi e le strategie future. Pubblicato con cadenza annuale dal 2003, il Bilancio rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui Hyundai comunica in modo trasparente le proprie performance finanziarie e non, rafforzando il dialogo con i propri stakeholder a livello globale, tra cui investitori, clienti e partner.

“In Hyundai non diamo mai per scontato il progresso: è un risultato che va conquistato anno dopo anno, attraverso azioni concrete e coerenti. La sostenibilità rappresenta un elemento centrale della nostra trasformazione in un’azienda di mobilità ad elevata componente tecnologica. Questo Bilancio racconta il lavoro svolto nel 2025, i risultati raggiunti dai nostri team e gli obiettivi che ci attendono. Siamo orgogliosi del percorso compiuto finora e pienamente consapevoli di quanto resti ancora da fare. Continueremo a impegnarci con determinazione anche nei prossimi anni”, ha sottolineato Josè Muñoz, President & CEO di Hyundai Motor Company.

Il Bilancio di Sostenibilità 2026 è articolato in tre sezioni dedicate ai pilastri ESG: Ambiente, Sociale e Governance.

Nella sezione dedicata all’ambiente, il Bilancio evidenzia i significativi progressi compiuti da Hyundai nella transizione globale verso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Tra i principali risultati raggiunti figurano:

il conseguimento dell’obiettivo RE100, che prevede l’utilizzo al 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili in tutti i siti operativi in Europa, Nord America e India[1];

la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) da 147 MW per l’approvvigionamento di energia fotovoltaica destinata al nuovo stabilimento Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia;

lo sviluppo di un sistema avanzato per il riciclo delle batterie a fine vita, a supporto dell’espansione dell’economia circolare.

Il Bilancio illustra inoltre l’espansione della catena del valore integrata dell’idrogeno sviluppata da Hyundai Motor Group e la strategia di elettrificazione di nuova generazione. Parallelamente, Hyundai ha rafforzato il proprio approccio alla tutela della biodiversità integrando il framework Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) nei processi di gestione dei rischi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività aziendali lungo l’intera catena operativa.

La sezione dedicata agli aspetti sociali mette in evidenza i progressi di Hyundai nella responsabilità di prodotto e nelle iniziative a favore delle proprie persone.

Tra le principali iniziative: 16 modelli Hyundai hanno ottenuto i massimi riconoscimenti in termini di sicurezza (Top Safety Pick e Top Safety Pick+) assegnati dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) negli Stati Uniti;

è stata definita la strategia “2030 Safety Management Strategy (Together for BAROZERO)”, accompagnata da un ampliamento degli investimenti per rafforzare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Hyundai ha inoltre introdotto l’iniziativa Just Transition, pensata per accompagnare i dipendenti nell’evoluzione dell’industria automobilistica verso l’elettrificazione e l’intelligenza artificiale. Il programma offre percorsi di formazione e sviluppo delle competenze per supportare questa trasformazione.

La sezione Governance descrive le iniziative intraprese da Hyundai per rafforzare la diversità e l’indipendenza del Consiglio di Amministrazione. Tra i principali sviluppi:

l’introduzione della figura del Lead Independent Director, per aumentare la trasparenza nei processi decisionali del Consiglio;

il rafforzamento della diversity del Board, che oggi conta quattro consigliere donne e tre consiglieri internazionali su un totale di dodici membri, a conferma dell’impegno dell’azienda verso una leadership sempre più inclusiva.

Il Bilancio evidenzia inoltre l’approccio di Hyundai alla creazione di valore sostenibile per gli azionisti e alla gestione proattiva dei rischi, attraverso iniziative quali: il programma Value-up, che prevede un Total Shareholder Return (TSR) minimo del 35% nel periodo 2025-2027;

lo sviluppo di un AI Governance Framework, destinato a promuovere un utilizzo etico e responsabile delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Un Bilancio di Sostenibilità più accessibile

Per rendere i contenuti ancora più fruibili, accessibili ed immediati, Hyundai pubblica, accanto al Bilancio di Sostenibilità completo, anche un Summary Report, una versione sintetica che evidenzia i principali risultati raggiunti e offre una panoramica dei temi più rilevanti, tra cui la strategia di contrasto al cambiamento climatico e la gestione sostenibile della catena di fornitura. Il Bilancio di Sostenibilità 2026 e il relativo Summary Report sono disponibili nella sezione dedicata alla sostenibilità del sito Hyundai.

– Foto ufficio stampa

(ITALPRESS).