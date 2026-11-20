BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I leader dell’Unione europea e del Regno Unito hanno tenuto oggi a Bruxelles il secondo vertice bilaterale, dopo quello del 19 maggio 2025. Nella dichiarazione congiunta le due parti ribadiscono la volontà di una partnership strategica “ambiziosa e dinamica” e confermano la piena attuazione dell’Accordo di recesso, del Quadro di Windsor e dell’Accordo di commercio e cooperazione (TCA). La revisione congiunta del TCA, prevista dall’articolo 776, ha concluso che l’accordo “funziona efficacemente”, pur in presenza di alcune barriere da affrontare. Sono stati chiusi i negoziati su tre dossier chiave: Area sanitaria e fitosanitaria comune (SPS): eliminazione della gran parte dei certificati e dei controlli sui movimenti di animali, piante e relativi prodotti tra Gran Bretagna e UE, con benefici estesi anche all’Irlanda del Nord tramite il Quadro di Windsor. Applicazione prevista dal 1° marzo 2028. Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione (ETS): reciproco riconoscimento delle quote ed esenzione reciproca dai meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Applicazione prevista dal 2028. Youth Experience Scheme: 100.000 giovani per parte potranno risiedere fino a tre anni per lavoro, studio, volontariato o viaggio. Applicazione dell’accordo entro il 2028, opportunità disponibili entro gennaio 2030. Le parti accolgono inoltre con favore l’accordo sulla cooperazione in materia di concorrenza e la firma dell’accordo su Gibilterra, in applicazione provvisoria.

Ecco altri punti affrontati nel vertice e inclusi nella Dichiarazione congiunta.

Studenti ed Erasmus+. Il Regno Unito parteciperà a Erasmus+ nel 2027; il bando è stato aperto il 18 novembre. Le parti lavoreranno a un accordo integrativo del TCA sulle tasse universitarie, da concludere entro sei mesi dal vertice.

Energia e pesca. Prorogata fino al 31 marzo 2028 l’applicazione del titolo sull’energia del TCA. I negoziati sulla partecipazione britannica al mercato interno dell’elettricità dovrebbero concludersi nel 2027, con un contributo finanziario di Londra alla coesione. Confermato l’accesso reciproco alle acque di pesca fino al 30 giugno 2038.

Sicurezza e difesa. Le parti si impegnano a una “nuova ambizione condivisa”: più coordinamento su minacce ibride, sicurezza marittima, gestione delle crisi, cooperazione industriale della difesa e sviluppo di capacità. Tra i passi concreti, la conclusione dei negoziati sull’accordo quadro per la partecipazione britannica alle missioni civili PSDC, i progressi sulla partecipazione ai progetti PESCO di mobilità militare e il benvenuto alla partecipazione del Regno Unito al Prestito di sostegno all’Ucraina dell’UE. Rafforzata la cooperazione contro la flotta ombra russa, con la conferma del principio “No Tolls/No Fees” nella navigazione. Sarà avviato un dialogo sulla resilienza democratica.

Ucraina e scenari internazionali. Ribadito il sostegno “per tutto il tempo necessario” a Kiev, con richiesta a Mosca di un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Sul Medio Oriente, i leader chiedono a Israele di ritirare il bando per la costruzione nell’area E1, condannano gli attacchi iraniani e quelli degli Houthi sul traffico marittimo e ribadiscono il sostegno alla soluzione dei due Stati. Il Regno Unito, che assumerà la presidenza del G20 nel 2027, e l’UE confermano l’impegno per la riforma dell’OMC e il sostegno alla Corte penale internazionale.

Migrazione. Accolto con favore il Piano d’azione per la Manica adottato dalla Commissione il 16 giugno 2026. Verrà istituito un dialogo strutturato sulla migrazione, e Londra partecipa come osservatore alla Rete europea sulle migrazioni. Le parti esploreranno l’inclusione del Regno Unito nell’iniziativa “Prüm international”, che la Commissione intende presentare a metà 2027.

Sicurezza economica. Sarà istituito un Dialogo sulla sicurezza economica per coordinare controlli all’export, protezione delle infrastrutture critiche e catene di approvvigionamento, comprese le materie prime critiche. Nei settori in cui si deciderà di cooperare, Londra dovrà garantire risultati coerenti con le misure UE, a partire da acciaio e veicoli elettrici, con verifiche ogni quattro mesi. Prevista una soluzione a lungo termine per la circolazione di acciaio britannico verso l’Irlanda del Nord.

Digitale. All’inizio del prossimo anno sarà lanciato un partenariato digitale UE-Regno Unito che potrà coprire intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, identità digitali e sicurezza online.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).