BARI (ITALPRESS) – Grande successo per “Smart Building Levante 2024”, terza edizione dell’expo-forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica in ambito home, building e city del Mezzogiorno, che si è svolto in Fiera del Levante a Bari. Le due giornate della manifestazione, organizzata da Pentastudio e dalla Nuova Fiera del Levante, hanno visto la presenza di oltre 150 brand rappresentati, provenienti dall’Italia e da altri 14 Paesi, e di oltre 7mila visitatori che hanno potuto frequentare i 6 eventi speciali e gli oltre 30 workshop rivolti a tecnici e professionisti ma anche al pubblico. “Anche in questa edizione, coproduzione tra noi di Nuova Fiera del Levante e gli organizzatori storici, Smart Building Levante ha dimostrato di essere un appuntamento strategico, capace di richiamare esperti del settore, appassionati e curiosi”, ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante. “Durante la fiera, sono stati presentati prodotti di alto livello qualitativo, con una tecnologia elevata. Il numero di presenze dimostra quanto la nostra terra sia aperta allo sviluppo dei nuovi modi di fare energia green e costruzioni ecosostenibili”.

Tra gli eventi di “Smart Building Levante 2024”, particolare interesse ha suscitato la seconda edizione della “Bari Smart City Conference” sul tema “Presente e futuro delle città del Mediterraneo”, che si è svolta in due sessioni presso l’Aula Magna di Architettura del Politecnico di Bari e presso il Centro Congressi della Fiera del Levante. Molto apprezzati il “Mediterranean Data Center Meeting”, organizzato con IDA (Italian Datacenter Association), che ha affrontato il tema strategico della sostenibilità ambientale dei nuovi data center e le opportunità offerte dal territorio pugliese, e il “Forum Smart Hospitality” che, organizzato con BTM (Business Tourism Management), è stato centrato sulle nuove tecnologie green e digitali per la crescita del settore alberghiero in Puglia. Di grandissima attualità anche il seminario su “La direttiva europea case green”, organizzato in collaborazione con MIBA (Milan International Building Alliance), e il primo “Meeting Smart Installer”, che ha visto il lancio del nuovo progetto messo a punto da Pentastudio e dal Consorzio Tecnologie Avanzate (CTA) di Bologna per realizzare la prima rete strutturata di installatori con competenze certificate in Italia. Sempre affollate anche le “Piazze dell’Innovazione”, le tre aree per corsi e seminari allestite all’interno del padiglione della Fiera del Levante, tra cui quella denominata “Keep Zero – Costruire per il clima”, realizzata con ANCE Bari e BAT, dedicata all’incrocio fondamentale tra tecniche costruttive e nuova impiantistica.

“Queste due intense giornate di networking e di approfondimento hanno consentito a migliaia di visitatori, espositori e relatori di confrontarsi e di condividere le linee guida dell’innovazione del nostro Paese nel segno della digitalizzazione e della sostenibilità”, ha sottolineato Luca Baldin, direttore di Smart Building Levante. “La grande partecipazione di pubblico e di professionisti ha confermato il ruolo di leadership di questa manifestazione nel settore dell’impiantistica e dell’edilizia 4.0 per il mercato del Sud Italia e dei Paesi frontalieri, con uno sguardo privilegiato su una regione molto dinamica come la Puglia.

Il ruolo di manifestazioni come quella appena conclusa è spesso di accendere delle scintille che poi danno vita ad importanti processi di innovazione: crediamo di averlo fatto bene anche quest’anno. Nel 2025 ci sposteremo, come di consueto, a Milano, ma per la prossima edizione di Smart Building Levante, prevista nel novembre del 2026, nei prossimi giorni potremo annunciare una grande novità che porrà la città di Bari ancor più al centro della sfida tecnologica per il futuro, in una staffetta virtuosa con la capitale italiana dell’innovazione”.

– Foto: ufficio stampa Nuova Fiera Levante –

(ITALPRESS).