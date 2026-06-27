Sequestrate oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati a Casoria, una denuncia

NAPOLI (ITALPRESS) – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno individuato e sequestrato a Casoria (NA) oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati all’interno di cassoni industriali. Il responsabile è stato denunciato per violazione della normativa in materia ambientale.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Frattamaggiore hanno scoperto, nei pressi della sede di un’azienda operante nel settore dei rifiuti, due cassoni industriali, da 30 metri cubi ciascuno, adagiati al di fuori degli spazi di stoccaggio, al cui interno erano stipati 5.650 Kg. di scarti ferrosi e legnosi, in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Al termine del controllo, le Fiamme Gialle, al fine di evitare che tale stoccaggio abusivo potesse esporre l’area circostante a un grave rischio di incendio e di dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente, hanno sequestrato i rifiuti e i cassoni industriali e denunciato il responsabile alla Procura della Repubblica.

– Foto ufficio stampa GDF –

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