Nuova fase eruttiva dell’Etna, limitate le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania

IPA87421235 - Catania, 12 Agosto 2026 - Passeggeri in attesa e lunghe code all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, rimasto chiuso per diversi giorni a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. L'emergenza ha causato la cancellazione di centinaia di voli nel pieno della stagione turistica, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati nello scalo siciliano.Nella foto: passeggeri bloccati all'interno del terminal.

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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