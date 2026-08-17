Caso Ranucci, il legale di Lavitola: “Non vuole ritrattare, ma chiarire. Lo avvisò un mese prima del rischio di attentati”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono due i punti” da chiarire: “il primo è la modalità esecutiva dell’attentato e il secondo è il movente. Quindi non si tratta di ritrattare o di dire cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un’interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo è possibile perché in sede di esami è possibile rendere dichiarazioni spontanee. C’è stato un incontro il 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”. Così il difensore di Valter Lavitola, Arturo Cola, prima di incontrare il suo assistito nel carcere di Rebibbia, a Roma.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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