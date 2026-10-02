Strade provinciali, 108 milioni per la manutenzione ordinaria per il prossimo triennio

CAGLIARI (ITALPRESS) – Via libera dalla Giunta al finanziamento di 108 milioni di euro complessivi, distribuiti su tre annualità destinati alla viabilità delle strade provinciali. Le risorse serviranno a garantire il mantenimento degli standard di sicurezza su una rete di circa seimila chilometri, essenziale per la mobilità e i collegamenti territoriali.

“Nel 2025 avevamo stanziato 12 milioni di euro – ricorda l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – con il nuovo provvedimento portiamo le risorse annuali previste da 12 a 36 milioni, con uno stanziamento che copre tre annualità. La programmazione pluriennale consente agli enti beneficiari di disporre di un quadro finanziario definito per le attività di manutenzione ordinaria. Fino ad ora non erano mai state stanziate risorse destinate alla manutenzione ordinaria, ma ci siamo resi conto dell’urgenza di intervenire – evidenzia l’assessore – anche grazie agli elementi che stiamo raccogliendo dall’Osservatorio della sicurezza stradale che abbiamo istituito in Assessorato, che fotografano un tasso di incidentalità, connessa al dato della mortalità sulle strade provinciali, che non può essere ignorato”.

Il criterio per la ripartizione delle risorse, come già avvenuto con lo stanziamento del 2025, è quello dell’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascun ente. Ogni città metropolitana e provincia riceve una quota proporzionale ai chilometri di strade che deve gestire e mantenere in sicurezza.

Nel dettaglio, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la ripartizione delle risorse prevede 9,27 milioni di euro per la Città metropolitana di Sassari; 5,98 milioni per la Provincia di Oristano; 5,79 milioni per la Provincia di Nuoro; 4,71 milioni per la Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna; 4,55 milioni per la Città metropolitana di Cagliari; 2,07 milioni per la Provincia del Sulcis Iglesiente; 2,04 milioni per la Provincia del Medio Campidano e 1,61 milioni per la Provincia dell’Ogliastra.

Le risorse sono finalizzate a interventi di manutenzione ordinaria: “Con questo finanziamento si interviene sulla necessità di garantire la conservazione e l’efficienza delle strade esistenti – evidenzia Piu – la rete viaria provinciale è l’ossatura fondamentale per i collegamenti tra i territori della nostra Isola e la sua sicurezza deve essere costantemente assicurata e monitorata. Si tratta di un’iniziativa che è frutto del lavoro fatto anche in Consiglio regionale per arrivare a poter programmare a questo scopo risorse inedite sulla manutenzione ordinaria della strade provinciali”.

Con questo provvedimento si potrà prevenire il progressivo degrado delle infrastrutture stradali, garantire la conservazione e l’efficienza funzionale e strutturale della rete, mantenere adeguati standard di sicurezza per la circolazione, assicurare continuità alle attività periodiche e sistematiche di manutenzione.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).