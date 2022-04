LONDRA (ITALPRESS) – Steyr, il brand agricolo di CNH Industrial, ha visto il suo trattore Terrus CVT aggiudicarsi il prestigioso Red Dot Design Award 2022, ultimo di una serie di riconoscimenti ottenuti per questo prodotto. Il premio viene assegnato da una giuria internazionale di esperti di design che quest’anno ha preso in esame un numero record di prodotti presentati da aziende e studi di design. Come vincitore nella categoria Product Design, il trattore Terrus CVT verrà incluso nella prossima edizione del Red Dot Design Yearbook e comparirà nella sezione dei vincitori su www.red-dot.org. Il nuovo Terrus CVT combina stile e funzionalità, abbinando a un design esterno grintoso e robusto interni di qualità incentrati sull’ergonomia e sul comfort dell’operatore. Nella cabina il sedile del passeggero può diventare un tavolino da ufficio, mentre il nuovissimo bracciolo Multicontroller III è personalizzabile in base alle preferenze dell’operatore o ai requisiti dell’applicazione, rendendo l’utilizzo più intuitivo, piacevole e, in definitiva, più produttivo. Il Red Dot Design Award premia l’eccezionale lavoro di progettazione svolto dal team di CNH Industrial Design ed è solo l’ultimo riconoscimento dell’eccellenza progettistica dell’Azienda leader in stile e qualità.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com