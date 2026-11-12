Stellantis Pro One, Marengo “Con Smart Compact Van accessibilità e flessibilità”

LISSONE (MONZA) (ITALPRESS) - "Con Smart Compact Van aggiungiamo alla nostra gamma che è il leader di mercato nei veicoli compatti un'ulteriore versione. Questa versione si fonda su dei principi di accessibilità, sarà il prezzo di attacco della gamma, di flessibilità dando maggiori possibilità di utilizzo al guidatore, al conducente e anche con delle soluzioni smart all'interno della cabina. Abbiamo ripensato la cabina intorno alle esigenze del guidatore, alle esigenze dei professionisti, in modo da rendere la loro vita di tutti i giorni più semplice, ma anche riconfigurabile. grazie ad alcune caratteristiche e funzionalità che sono uniche di questa versione". Lo afferma Luca Marengo, Head of Product and Innovation di Stellantis Pro One, a margine della presentazione di Smart Compact Van, la nuova gamma di veicoli commerciali compatti. mgg/sat/mrv