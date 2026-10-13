ROMA (ITALPRESS) – Le consegne consolidate di Stellantis nel trimestre chiuso al 30 settembre 2026 sono stimate in 1,3 milioni di unità, in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita dei volumi BEV nell’Europa allargata, si legge in una nota, “è stata compensata dai minori volumi in Nord America, che riflettono la programmata pausa estiva della produzione, e in Medio Oriente e Africa, principalmente a causa della flessione del mercato turco”.

In Nord America, le consegne del terzo trimestre sono diminuite di circa 47 mila unità, o del 12%, su base annua. Il calo si deve principalmente “alla programmata pausa estiva della produzione che ha interessato soprattutto alcuni modelli Jeep, tra cui Grand Cherokee e Compass, entrambi in calo di circa 25 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Tale calo è stato parzialmente compensato dalla solida performance di Ram, con volumi in aumento di circa 17 mila unità su base annua, sostenuti dalla domanda di modelli nuovi e rinnovati nonchè dall’ampliamento dell’offerta di motorizzazioni, tra cui il Ram 1500 light-duty HEMI V8 e il nuovo Ram 1500 TRX.

Nell’Europa allargata, le consegne del terzo trimestre sono aumentate di circa 54 mila unità, o del 10%, su base annua. La crescita è sia dei marchi Stellantis che di Leapmotor, con i BEV che hanno fornito il contributo più significativo. Per i marchi Stellantis, la crescita delle consegne è stata trainata principalmente da circa 26 mila unità di modelli basati sulla piattaforma Smart Car, tra cui Citroèn C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Anche la nuova Fiat 500 Hybrid e il nuovo Jeep Compass hanno fornito un contributo positivo, rispettivamente di 6 mila e 5 mila unità. In misura minore, anche le consegne di veicoli commerciali leggeri hanno contribuito alla crescita, aumentando di circa 7 mila unità, trainate dalle versioni BEV. Tali incrementi sono stati parzialmente compensati da una diminuzione di circa 28 mila unità nelle consegne di altri modelli, tra cui Opel Corsa, Opel Mokka, Citroèn C4, Alfa Romeo Junior e Peugeot 2008.

Le consegne di veicoli a marchio Leapmotor sono aumentate di circa 34 mila unità, raggiungendo 44 mila unità, sostenute dal lancio dei nuovi modelli B10 e B03X.

In Medio Oriente e Africa, le consegne sono diminuite di circa 20 mila unità, o del 21% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Turchia, in calo di circa 21 mila unità. Questo avviene in un contesto di mercato più debole e per la riduzione delle consegne di veicoli importati, in vista dell’avvio della produzione locale di piccoli van, programmata per ottobre 2026. Le maggiori consegne in Algeria e Marocco hanno più che compensato i minori volumi nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, penalizzati dal conflitto regionale.

In Sud America, le consegne sono diminuite leggermente su base annua di circa 1.000 unità. La crescita in Brasile, pari a circa 13 mila unità, dovuta a condizioni di mercato favorevoli, è stata più che compensata dalle minori consegne negli altri mercati, principalmente in Argentina, dove i volumi sono diminuiti di circa 11 mila unità, penalizzati da condizioni di mercato più deboli.

In Asia Pacifico, le consegne del terzo trimestre, pari a 15 mila unità, sono diminuite di circa il 6% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Giappone, a causa della debolezza del mercato e del confronto sfavorevole con i maggiori volumi dell’anno precedente legati ai lanci di prodotto. I maggiori volumi in India, inclusi quelli dei veicoli basati sulla piattaforma Smart Car, hanno parzialmente compensato il calo.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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