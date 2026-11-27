ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Black Friday, la Casa di Hamamatsu annuncia l’arrivo delle nuove versioni speciali Stealth di Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, due interpretazioni inedite che esaltano il carattere dei SUV Suzuki attraverso una raffinata configurazione total black, impreziosita da dettagli esclusivi e accenti di colore a contrasto. Una filosofia che Suzuki ha applicato all’intera proposta di prodotti, dalla sportiva GSX-R1000R Stealth ai motori fuoribordo Stealth Line, disponibili in un range di potenze compreso tra 40 e 350 CV. Con le nuove Vitara Hybrid Stealth e S-Cross Hybrid Stealth, questo linguaggio stilistico si estende alla gamma automobilistica, consolidando un’identità trasversale tra le tre anime del marchio: auto, moto e marine. Le nuove versioni Stealth sono equipaggiate con motorizzazione ibrida 1.4 48V, cambio automatico a sei rapporti, trazione integrale 4WD ALLGRIP SELECT e tetto panoramico in vetro STARVIEW. Con permuta o rottamazione, Vitara Hybrid Stealth è proposta a 31.350 euro, mentre S-Cross Hybrid Stealth è proposta a 32.350 euro.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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