BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha pubblicato oggi misure di salvaguardia provvisorie che fissano contingenti alle importazioni di determinate autovetture ibride. Tali restrizioni sono necessarie per proteggere l’industria dell’UE dal forte aumento recente delle importazioni di tali veicoli. Le misure entreranno in vigore il 1° dicembre e fanno seguito a un’indagine che ha evidenziato un significativo incremento delle importazioni di veicoli ibridi nell’UE a partire dal 2023.

Sebbene le misure di salvaguardia mettano in atto l’accordo raggiunto nella seconda riunione delle consultazioni UE-Cina in materia di commercio e investimenti del 9 ottobre 2026, volto a moderare le esportazioni cinesi di veicoli ibridi verso l’UE, esse si applicheranno a tutte le importazioni di veicoli ibridi indipendentemente dalla loro origine.La Commissione impone una restrizione quantitativa sotto forma di contingenti di importazione per il paese esportatore, fissando un quantitativo massimo di veicoli ibridi che potranno essere importati nell’UE per tutta la durata delle misure di salvaguardia provvisorie. Le importazioni che superano tali contingenti non saranno autorizzate.

Le misure di salvaguardia provvisoria saranno in vigore per un massimo di 200 giorni. Misure definitive potranno essere istituite entro nove mesi dall’apertura dell’indagine (il termine può essere prorogato per un massimo di due mesi).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).