Steadfast Noon 2026, in Italia l’esercitazione di deterrenza nucleare della Nato

ROMA (ITALPRESS) – Dal 13 ottobre, l’Italia ospiterà Steadfast Noon 2026, l’esercitazione annuale dedicata alla prontezza delle capacità nucleari dell’Alleanza, con la partecipazione di 17 Paesi. Un appuntamento pianificato da tempo, che assume particolare rilevanza nel quadro delle tensioni euro-atlantiche e della crescente centralità del Mediterraneo nella postura di difesa collettiva. L’attività verificherà procedure, coordinamento multinazionale e standard di sicurezza connessi alla missione di deterrenza nucleare, senza impiego di testate o munizionamento reale.

Il segretario generale Mark Rutte ne ha ribadito la finalità strategica: “La Nato è un’Alleanza difensiva. Questa esercitazione ci aiuta a garantire una capacità sicura, efficace e credibile per preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare le aggressioni”. Un messaggio che, ha aggiunto, esprime “unità e determinazione”.

La scelta dell’Italia, già sede dell’esercitazione in sei precedenti occasioni, valorizza il contributo nazionale all’architettura di deterrenza integrata. La dimensione nucleare dell’addestramento, esplicitamente richiamata dalla Nato, si inserisce nel più ampio sistema di consultazione politica, pianificazione militare e condivisione degli oneri tra gli Alleati. La responsabile della politica nucleare dell’Alleanza, Nassima Barrows, ha sottolineato il carattere ordinario dell’attività, precisando che non è diretta contro alcun Paese.

La Nato esclude collegamenti con crisi contingenti, mentre monitora la retorica nucleare russa, recentemente riemersa nelle tensioni intorno a Kaliningrad, senza rilevare mutamenti della postura militare di Mosca tali da suscitare particolare allarme. Steadfast Noon costituisce così una verifica della tenuta delle procedure e della coesione politico-militare alleata. La sua rilevanza non risiede nella simulazione di un impiego imminente, bensì nella capacità di rendere credibile, attraverso addestramento e interoperabilità, uno strumento di deterrenza concepito per prevenire l’escalation e dissuadere potenziali aggressori.

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