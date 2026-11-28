Speciale Alberto Angela su Palermo, Schifani sul set “Un’eccezionale vetrina”

PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ieri sera ha voluto portare un saluto al noto conduttore e divulgatore, Alberto Angela, in questi giorni impegnato nella registrazione della puntata speciale che andrà in onda il 25 dicembre su Rai Uno e che vedrà protagonista la Sicilia con la città di Palermo. Nel corso dell'incontro che si è svolto a Castello Utveggio, il presidente si è soffermato anche con il regista e gli autori impegnati nella produzione. Ospite di Alberto Angela, sul set di Monte Pellegrino, l’attrice palermitana Teresa Mannino. La trasmissione rientra nell’ambito dell’accordo stipulato dalla Regione Siciliana con la Rai e che comprende anche la diretta de “L’anno che verrà” da piazza Politeama, a Palermo, sempre su Rai Uno, oltre alla promozione all’interno di programmi televisivi come, tra gli altri Ballando con le Stelle, UnoMattina, Linea Verde, È sempre mezzogiorno e Geo. mrc/mca2 (Fonte video: Regione Siciliana)