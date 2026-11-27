Al via l’anno accademico della Luiss, focus sul nuovo sapere nell’era dell’IA

ROMA (ITALPRESS) - Educare, innovare e costruire per governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, mettendo al centro pensiero critico, capacità di giudizio e responsabilità individuale. È la direzione tracciata dall’Università Luiss Guido Carli in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027, che si svolta nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola, a Roma. f04/fsc/azn/gtr