Intesa Sanpaolo, pagamenti più semplici e rapidi con smartwatch e anelli contactless

Intesa Sanpaolo, pagamenti più semplici e rapidi con smartwatch e anelli contactless

MILANO (ITALPRESS) - Pagamenti sempre più semplici e veloci. È il messaggio portato da Intesa Sanpaolo al Salone dei Pagamenti di Milano, dove il Gruppo ha presentato le sue ultime soluzioni per chi paga e per chi incassa, affiancato dalla banca digitale isybank. Al centro della strategia, un modello omnicanale costruito ascoltando le nuove abitudini dei clienti. Un’innovazione che guarda soprattutto alle giovani generazioni: grazie ai dispositivi indossabili contactless, dallo smartwatch agli anelli, oggi basta un semplice gesto per pagare in totale sicurezza, trasformando la tecnologia in un vero motore di inclusione finanziaria. f50/fsc/gtr