Fumarola da Gioia Tauro “Il Paese vince se rimane unito, Sud e Zes da rilanciare”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo qui per la seconda tappa di un percorso che abbiamo iniziato a Genova. Vogliamo arrivare a Roma e continuare a dire che il nostro Paese ha bisogno di un patto sociale, una grande alleanza tra tutte le forze". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a Gioia Tauro, in occasione della seconda tappa della mobilitazione "Il patto che unisce". "Abbiamo presentato il nostro Libro Verde, con più di 120 proposte aperte perché pensiamo che, al di là di ciò che ci divide, dobbiamo convergere su obiettivi comuni che servono a realizzare il futuro del nostro Paese. La manovra è un tassello importante", ha aggiunto. Fumarola ha poi guardato al Mezzogiorno: "Da Gioia Tauro vogliamo che riparta un Sud che ha saputo rispondere e corrispondere alle attese di una Zes unica, importante, che va rifinanziata e resa stabile". Infine, il messaggio sull'unità: "Il nostro Paese vince se rimane unito. È per questo che abbiamo scelto il porto di Gioia Tauro e il porto di Genova, perché il mare Mediterraneo unisce il nostro Paese". mrc/mca2 (Fonte video: ufficio stampa Cisl)