La Dop Economy italiana continua a crescere e supera i 21 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) - La Dop economy italiana supera per la prima volta la soglia dei 21 miliardi di euro, confermando il peso delle produzioni di qualità nell'agroalimentare nazionale. È il quadro tracciato dal 24esimo Rapporto Ismea-Qualivita, presentato a Roma alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Nel 2025 il valore alla produzione ha raggiunto i 21,3 miliardi di euro, con una crescita dell'1,4% in un anno e dell'11% rispetto al 2021. Un sistema che conta 897 Indicazioni Geografiche, coinvolge 186mila operatori e genera lavoro per 832mila occupati. mec/sat/gtr