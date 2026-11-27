“Aria di Vita”, a Napoli la musica racconta l’ipertensione arteriosa polmonare

NAPOLI (ITALPRESS) - Napoli ha accolto un evento speciale, in cui la musica si è fatta voce delle emozioni e delle storie di chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare. Nella Galleria Umberto I, si è tenuta la prima esecuzione pubblica di “Aria di Vita”, un’opera nata dal Maestro Peppe Vessicchio e completata dal Maestro Enrico Melozzi. Un progetto che, grazie alla musica, accende i riflettori su una patologia rara, ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata in ritardo. Promossa da MSD Italia, con il patrocinio di AMIP e AIPI, questa campagna ricorda quanto sia importante ascoltare i pazienti, riconoscere i sintomi e diffondere informazione. f08/mgg/gtr