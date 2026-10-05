Spagna, Sanchez annuncia le elezioni anticipate per il 29 novembre

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è insoddisfazione, anche noi abbiamo commesso degli errori. Ci sono molte cose da correggere. Per fare di più abbiamo bisogno della gente, ma dobbiamo avere in Parlamento una maggioranza più ampia. Per questo motivo, dopo aver informato il capo dello Stato, ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario per indire le elezioni generali che si svolgeranno il 29 novembre. È arrivato il momento in cui gli spagnoli decidano quale futuro vogliono per il Paese”. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez nel corso di una dichiarazione istituzionale rilasciata questa mattina dal Palazzo della Moncloa.

“In questi tre anni la Spagna è diventata il Paese che è cresciuto di più nell’eurozona, e il potere d’acquisto è aumentato rispetto all’economia francese e a quella tedesca – ha proseguito Sanchez tracciando un bilancio dell’attività di governo negli ultimi tre anni -. In definitiva, con impegno e dialogo siamo riusciti a realizzare molte azioni per aiutare diversi settori dei cittadini, tra cui la sanità. Abbiamo inoltre avviato una profonda modernizzazione della nostra industria attraverso i fondi europei. Nonostante tutte queste difficoltà e questa ostilità, il governo di coalizione progressista non ha mai smesso di lavorare. Abbiamo affrontato uno dei principali problemi del paese: la trasformazione energetica e la transizione ecologica. Abbiamo approvato misure coraggiose per l’accesso alla casa e abbiamo cercato di lavorare in questa direzione. Insomma, abbiamo fatto tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli e, allo stesso tempo, entro le nostre possibilità, ci siamo sforzati di costruire un mondo migliore per i nostri cittadini. Abbiamo sostenuto l’Ucraina e la cooperazione internazionale. Tutto questo ha reso la Spagna un punto di riferimento mondiale di pace e prosperità”, ha aggiunto.

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