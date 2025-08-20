Sospetto caso di West Nile a Palermo, donna ricoverata al Policlinico

PALERMO (ITALPRESS) – Un caso sospetto di West Nile all’ospedale Policlinico di Palermo. Si tratta di una donna. La paziente è stata sottoposta a una serie di esami e ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, spiegano dall’ospedale, sottolineando che, al momento, si tratta di “un caso sospetto, non ancora confermato”. La donna, ricoverata nel pomeriggio, è al momento sotto osservazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).