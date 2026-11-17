SINGAPORE (ITALPRESS) – La Lombardia guarda a Singapore per rafforzare i legami economici e attrarre nuovi investimenti, facendo leva sulle competenze industriali, tecnologiche e di ricerca del proprio territorio. In questa prospettiva si è svolto oggi presso l’Ambasciata d’Italia a Singapore l’evento “Lombardy: Investing in Europe’s Industrial Future”, nell’ambito della missione istituzionale lombarda guidata dall‘assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

Secondo quanto precisa un comunicato diffuso dall’Ambasciata, la scelta di Singapore si inserisce nella rinnovata strategia di Regione Lombardia per promuovere il territorio come piattaforma strategica per gli investimenti, l’accesso e la scalabilità in Europa. L’ambasciatore Dante Brandi ha sottolineato la crescente intensità dei rapporti economici bilaterali, che si estendono dal commercio agli investimenti, alle partnership industriali e alla cooperazione tecnologica.

Un rapporto nel quale la Lombardia riveste un ruolo di primo piano: una quota significativa dei progetti di investimento internazionali che interessano l’Italia si concentra infatti nella regione, con un’incidenza che raggiunge il 50% nel caso degli investimenti provenienti da Singapore. Un dato che conferma la capacità del sistema lombardo di attrarre capitali e iniziative ad alto contenuto tecnologico, grazie alla combinazione di infrastrutture, competenze, ricerca e un tessuto produttivo altamente specializzato.

Tra gli esempi più significativi figurano due importanti progetti di gruppi singaporiani nel Nord Italia. K2 Strategic, parte del gruppo singaporiano Kuok, sta sviluppando un progetto per un campus di centri di elaborazione dati a sud di Milano, con un investimento potenziale fino a 5,3 miliardi di euro. L’iniziativa si inserisce nella crescente domanda di infrastrutture digitali e capacità computazionale, risorse sempre più strategiche per la competitività industriale e tecnologica.

Anche il progetto di Silicon Box, che ha scelto il Nord Italia (Novara) per insediare il proprio primo stabilimento europeo dedicato al confezionamento avanzato e al collaudo dei semiconduttori, con un investimento di 3,2 miliardi di euro e circa 1.600 posti di lavoro diretti, delinea un asse strategico di collaborazione con la Lombardia, aprendo nuove opportunità di connessione tra investimenti industriali, ricerca e competenze tecnologiche. In particolare, con l’ecosistema pavese, che riunisce realtà di eccellenza quali la Fondazione CHIPS.IT, l’Università di Pavia e la Fondazione Parco Cardano, e che esprime un patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca di grande valore per lo sviluppo della filiera dei semiconduttori.

L’ambasciatore Brandi ha inoltre richiamato l’interesse degli investitori singaporiani per il mercato italiano, citando gli investimenti del fondo sovrano GIC in COIMA, attiva nel settore della rigenerazione urbana, e di Temasek in FSI, fondo di investimento in capitale di rischio con sede a Milano che sostiene le imprese italiane di medie dimensioni. Ha evidenziato come questi progetti confermino l’attrattività del Nord Italia e il valore di un ecosistema che integra infrastrutture, università, ricerca, competenze e capacità industriali, ricordando anche la presenza consolidata a Singapore di imprese lombarde come Pirelli, Prysmian e COIM. Il dibattito, moderato da Katrina Nicholas, direttrice editoriale per il Sud-Est asiatico di Bloomberg, ha riunito Kuok Meng Wei, fondatore e amministratore delegato di K2 Strategic, Michael Han, direttore commerciale di Silicon Box, il vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Francesco Svelto e Francesco Tagliabue, responsabile dell’innovazione di Principia.

Al centro, le prospettive degli investimenti industriali e tecnologici e il contributo della ricerca allo sviluppo di nuovi ecosistemi dell’innovazione. Le conclusioni sono state affidate a Marco Fedato, direttore di Invest in Lombardy, che ha illustrato le opportunità offerte dal territorio lombardo agli investitori internazionali, sottolineando la capacità della regione di mettere a sistema eccellenze industriali, ricerca scientifica e infrastrutture tecnologiche per accompagnare la crescita di nuovi progetti nelle filiere tecnologiche strategiche per l’Italia e l’Europa. In chiusura, spazio anche alla vocazione marittima di Singapore e ai legami storici con l’Italia, con la testimonianza di Laura e Fabio Vacirca, velisti italiani e soci della Lega Navale Italiana di Milano, che hanno raccontato il loro progetto di circumnavigazione del mondo a bordo della barca a vela Tipota, ideato durante i sette anni vissuti a Singapore.

-Foto ufficio stampa Ambasciata italiana a Singapore-

(ITALPRESS).