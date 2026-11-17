MILANO (ITALPRESS) – Diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce insegnando come si pratica il massaggio cardiaco agli studenti degli IeFP (istituti di Istruzione e Formazione Professionale). È l’obiettivo del Progetto di legge approvato in Consiglio regionale e che prevede Regione Lombardia sostenga l’attivazione di corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) destinati agli studenti, in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu), con l’Ufficio Scolastico Regionale e con la Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS).

I percorsi formativi, avranno una durata minima di cinque ore e saranno finalizzati all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per riconoscere un’emergenza, attivare correttamente il sistema dei soccorsi, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree e utilizzare il defibrillatore esterno. I corsi saranno erogati da centri di formazione riconosciuti e accreditati da AREU secondo gli standard nazionali e regionali per garantire uniformità qualità. Al termine dei percorsi formativi l’Areu assegnerà ai partecipanti un certificato di frequenza.

Ne hanno illustrato i contenuti, a Palazzo Pirelli, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino Basaglia, il consigliere Alessandro Cantoni, Gabriele Perotti direttore sanitario di Areu Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e Stefano Sironi, direttore della Struttura Complessa (SC) Formazione e del centro IR&TeC (International Research & Teaching Center) di Areu.

In questa occasione, alcuni studenti delle ultime classi delle superiori dei Salesiani di Milano hanno partecipato a una prova pratica di massaggio cardiaco, uso del defribrillatore e a manovre di disostruzione.

“Vogliamo portare nelle scuole lombarde – ha sottolineato l‘assessore Tironi – non soltanto una nuova opportunità formativa, ma una vera e propria cultura della prevenzione e del primo soccorso: perché davanti a un arresto cardiaco, a una persona che perde conoscenza o a una situazione di soffocamento, sapere come comportarsi può essere determinante. E troppo spesso, ancora oggi, la paura di sbagliare o la mancanza di preparazione impediscono di intervenire tempestivamente. Noi vogliamo contribuire a cambiare questa situazione, partendo proprio dalle nuove generazioni”.

Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti che parteciperanno ai percorso formativi consentiranno loro di candidarsi come soccorritori volontari, un passaggio di fondamentale importanza per irrobustire la rete del personale specializzato che interviene in caso di emergenza sanitaria.

“Per le nostre scuole di istruzione e formazione professionale – ha spiegato l’assessore – questa pratica sarà effettuata durante l’orario scolastico, entrando quindi a tutti gli effetti tra le competenze professionali vere e proprie all’interno del mondo della scuola: gli studenti devono saper fare anche questo”.

In base alla nuova legge, Regione Lombardia stanzia 320.000 euro con la possibilità di incrementare le risorse attraverso le Ats per garantire a tutti gli studenti la possibilità di acquisire queste competenze. I corsi partiranno nel 2027 e, nell’arco di due anni, permetteranno di formare oltre 7.000 ragazzi.

L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta delle nostre comunità, aumentare il numero di cittadini preparati ad affrontare un’emergenza e promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità. L’iniziativa si propone, inoltre, di rafforzare il senso di responsabilità civica dei giovani e di allineare la Lombardia agli standard europei del programma ‘Kids Save Lives’.

-Foto ufficio stampa Regione Lombardia-

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