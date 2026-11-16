Tricolori di pattinaggio di figura alla Fiera Ice Arena di Milano, Bozzetti “Legacy olimpica concreta”

MILANO (ITALPRESS) – “Ospitare per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano. Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l’eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore. Fiera non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti”. Lo dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, in merito alla notizia che i Campionati italiani di pattinaggio di figura si svolgeranno, dal 21 al 23 dicembre, presso la Fiera Ice Arena.

– foto ufficio stampa Fondazione Fiera Milano –

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