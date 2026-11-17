“Con questa legge – ha spiegato Giacomo Cosentino, relatore della legge e Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia – vogliamo mettere sempre più persone nelle condizioni di salvare una vita. In caso di arresto cardiaco o di soffocamento, intervenire tempestivamente e conoscere le corrette manovre di primo soccorso può fare la differenza, anche prima dell’arrivo dei soccorsi. Abbiamo deciso di partire dai giovani, perché la scuola è il luogo in cui si imparano competenze utili per la vita, nel senso più concreto del termine. Andiamo pertanto a introdurre negli istituti di istruzione e formazione professionale, durante l’orario scolastico, corsi di rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore e disostruzione delle vie aeree, sia in età adulta sia pediatrica. La formazione sarà interamente finanziata da Regione Lombardia, che ha stanziato 120 mila euro per il 2027 e 200 mila euro per il 2028, attraverso le ATS, per garantire a tutti gli studenti la possibilità di acquisire queste competenze. I corsi partiranno da settembre 2027 e, nell’arco di due anni, permetteranno di formare oltre 7 mila ragazzi. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta delle nostre comunità, aumentare il numero di cittadini preparati ad affrontare un’emergenza e promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità. Come relatore di questo provvedimento, frutto di mesi di lavoro e di confronto e nato dalla proposta di Alessandro Cantoni, sono particolarmente orgoglioso del risultato raggiunto. Perché insegniamo ai ragazzi qualcosa che un giorno potrebbe consentire loro di salvare la vita di un’altra persona. Non c’è investimento più importante di questo”.

Il progetto di legge, composto da sette articoli, prevede che Regione Lombardia sostenga l’attivazione di corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) destinati agli studenti dell’ultimo anno degli istituti secondari di secondo grado e degli istituti di istruzione e formazione professionale (IEFP), in collaborazione con l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU), con l’Ufficio Scolastico Regionale e con la Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS).

I percorsi formativi avranno una durata minima di cinque ore e saranno finalizzati all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per riconoscere un’emergenza, attivare correttamente il sistema dei soccorsi, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzare il defibrillatore esterno. I corsi saranno erogati da centri di formazione riconosciuti e accreditati da AREU secondo gli standard nazionali e regionali per garantire uniformità qualità. Al termine dei percorsi formativi l’AREU assegnerà ai partecipanti un certificato di frequenza.

Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, e che partiranno dal prossimo anno scolastico, è stimata una spesa complessiva pari a 120mila euro per l’anno 2027 e 200mila euro per l’anno 2028 in spese correnti: sarà così possibile garantire la formazione di 2.670 studenti nell’anno 2027 e 4.445 studenti nel 2028. Per gli esercizi successivi al 2028, all’autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

L’iniziativa si propone, inoltre, di rafforzare il senso di responsabilità civica dei giovani e di allineare la Lombardia agli standard europei del programma “Kids Save Lives“. Obiettivo della legge è, infatti, raggiungere un incremento del numero di cittadini in grado di intervenire in situazioni d’emergenza, garantendo così una maggiore sicurezza nelle scuole, negli impianti sportivi e nei luoghi pubblici

Nello specifico gli studenti, al termine dei moduli, acquisiranno competenze che permetteranno loro innanzitutto di riconoscere la situazione di emergenza, di allertare i soccorsi sanitari e di gestire correttamente la comunicazione in funzione del contesto. Verranno poi insegnate le corrette modalità di esecuzione delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore esterno (DAE). I corsi saranno erogati in conformità agli standard nazionali e regionali da centri di formazione riconosciuti e accreditati dall’AREU ai sensi della normativa vigente e al termine del corso, ai partecipanti che abbiano completato con esito positivo il percorso formativo verrà rilasciato dall’AREU l’attestato di operatore laico BLSD.

La legge, di cui hanno annunciato in Aula la propria sottoscrizione anche i Consiglieri Paola Bocci (PD) e Luca Paladini (Patto Civico), ha ricevuto il plauso da tutti i gruppi politici.

Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), primo firmatario del progetto di legge, che ha dedicato alla memoria di suo padre, ha sottolineato la valenza sia di responsabilità sia di solidarietà della legge.

Alessandra Cappellari (Lega), Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, ha rimarcato come il provvedimento di oggi si inserisca in un percorso già avviato da alcuni anni da Regione Lombardia sul primo soccorso. Secondo i dati riportati nel primo semestre del 2026 sono state formate oltre 600.000 persone in Lombardia negli ultimi 10 anni e si contano quasi 27.000 defibrillatori registrati sul territorio regionale.

Sull’importanza della norma la Presidente della Commissione Sanità Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia) ha ribadito l’importanza della prevenzione “che passa anche dalla capacità di riconoscere un’emergenza e sapere come intervenire. Diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, di defibrillazione e anche di disostruzione delle vie aeree precoce significa rafforzare il legame tra sanità e cittadini, promuovendo competenze che possono rivelarsi decisive. Inoltre, i percorsi formativi previsti potranno costituire il primo passo per la successiva partecipazione degli studenti, a seconda dell’età, a corsi di primo soccorso nella convinzione che la formazione dei giovani rappresenta, in questa prospettiva, un investimento concreto sulla sicurezza e sulla tutela della vita”.

Anche Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, ha apprezzato il lavoro svolto sottolineando come l’approccio della legge “basato su esperienze e testimonianze personali, costituisce un grande valore formativo per i giovani. La legge si fonda sull’importanza strategica della prevenzione e dell’educazione nelle scuole, con l’obiettivo di preparare gli studenti ad affrontare situazioni di emergenza. Il provvedimento prevede percorsi specifici, anche extracurriculari, per diffondere la cultura del primo soccorso e l’uso dei defibrillatori tra le nuove generazioni. Si tratta – ha concluso Tironi – di un’iniziativa che segna un impegno concreto di civiltà e di responsabilità civica”.

Quattro gli ordini del giorno approvati: uno a firma del relatore Giacomo Cosentino che per il potenziamento delle risorse; due a firma Claudia Carzeri (FI) per il potenziamento della rete regionale degli istruttori BLSD attraverso la ricognizione del fabbisogno e la qualificazione di nuove professionalità e per la promozione di percorsi formativi differenziati per età per la diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce nelle scuole. Infine, un documento a firma del Consigliere Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore) che invita il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente ad attivarsi con l’Ufficio scolastico regionale, affinché si possa attivare un protocollo per promuovere, presso tutti gli istituti scolastici lombardi di ogni ordine e grado, un coefficiente minimo di personale formato, calcolato sulla base degli studenti e personale scolastico presente.

In dichiarazione di voto sono intervenuti Luca Marrelli (Lombardia Ideale) che ha detto che “il valore della vita non ha colori politici”, Nicholas Gallizzi (Noi Moderati) che ha evidenziato due aspetti: il coinvolgimento delle scuole, compresi anche gli istituiti professionali, e la responsabilità sull’uso dei fondi, che sarà soggetto a monitoraggio. Per Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore), uno degli aspetti salienti del provvedimento è “l’aumento di consapevolezza e responsabilità civica dei giovani”; anche Davide Casati (PD) ha sottolineato come questa legge, “a differenza di precedenti interventi normativi anche statali, impegna risorse significative per la formazione e la promozione del senso di comunità, lanciando così anche un messaggio culturale”.