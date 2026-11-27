Sindrome di Wiskott-Aldrich, benefici dalle staminali

MILANO (ITALPRESS) - Una singola infusione di cellule staminali ematopoietiche autologhe corrette geneticamente può offrire un beneficio clinico duraturo nei pazienti con sindrome di Wiskott-Aldrich, una rara malattia genetica che compromette il sistema immunitario e la funzione delle piastrine, esponendo fin dall’infanzia a infezioni gravi, sanguinamenti, eczema e complicanze autoimmuni. È quanto emerge da un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine a firma del professor Alessandro Aiuti, primario di Immunoematologia pediatrica dell’Ospedale San Raffaele e vice-direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica. Il commento di Francesca Ferrua, pediatra dell’Unità di Immunoematologia Pediatrica dell’Ospedale San Raffaele e dell’Unità Clinica dell’SR-Tiget e prima autrice del lavoro. gsl