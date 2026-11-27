Connessioni tra grandi opere e territori, a Verona il confronto tra FS ed enti locali

VERONA (ITALPRESS) - Dalla progettazione dei grandi cantieri al servizio quotidiano offerto ai pendolari: è questo il filo conduttore del panel "Costruttori di connessioni", ospitato nella Sala 4 della Fiera di Verona nell'ambito della 43 Assemblea Annuale dell'ANCI. L'incontro è stato un momento di confronto strategico tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e i rappresentanti degli enti locali, per fare il punto su come gli investimenti infrastrutturali si stiano traducendo in benefici concreti per le città, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. mrc/gsl