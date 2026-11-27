Eco Sicily, Aiello “La sostenibilità è una scelta strategica per le imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Le imprese hanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i giovani, raccontando l’importanza della sostenibilità e illustrando come questo principio sia ormai diventato un elemento centrale delle proprie strategie aziendali. Un impegno che si traduce non soltanto nella realizzazione di prodotti e servizi sostenibili, ma anche nelle scelte economiche, finanziarie e nei modelli di sviluppo delle imprese". Lo ha detto Simone Aiello, organizzatore di Eco Sicily 2026, a margine dell'evento. xd6/mgg/azn