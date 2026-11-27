80 anni di Fiamma, Musumeci “Periodo che fa parte della vita di ciascuno di noi”

PALERMO (ITALPRESS) - "A 80 anni dalla nascita dell'Msi, per chi ha vissuto quella stagione resta il ricordo, l'emozione, come un periodo che fa parte della vita di ciascuno di noi. È un fenomeno ormai storicizzato. Non ci sarebbe stato Fratelli d'Italia se non ci fosse stata Alleanza Nazionale e non ci sarebbe stata Alleanza Nazionale se non ci fosse stato l'Msi. Un itinerario articolato, un processo evolutivo che ha obbedito alla logica delle singole stagioni. Oggi siamo qui per ricordare fatti e uomini in termini di analisi perché dalle analisi del passato si possono trarre utili esperienze per il presente e per il futuro". Così, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del convegno "La Fiamma della memoria. Storia, idee e protagonisti del Msi in Sicilia", promosso dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli per gli ottant'anni dalla fondazione del Movimento Sociale Italiano. xv6/vbo/gsl