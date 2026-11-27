Eco Sicily, Adragna “Il cibo diventa espressione di sostenibilità e territorio”

Eco Sicily, Adragna “Il cibo diventa espressione di sostenibilità e territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - E' necessario "dare concretezza al concetto di ecosostenibilità, di filiera corta e di chilometro zero, valori che il cibo rappresenta nella sua sintesi più emblematica". Lo ha detto Pietro Adragna, concorrente dell'11^ edizione di Masterchef Italia, a margine di Eco Sicily 2026 a Palermo. mgg/azn