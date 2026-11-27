Eco Sicily, Luca Dotto “Educare i giovani a un’alimentazione sana e sostenibile”

PALERMO (ITALPRESS) - "Da sportivo, ho sempre considerato una corretta alimentazione il carburante fondamentale per tutta la mia carriera. La sostenibilità nel settore agroalimentare rappresenta una sfida fondamentale per il futuro, un aspetto sul quale è sempre più importante investire e sensibilizzare le nuove generazioni". Lo ha detto l'ex nuotatore Luca Dotto, a margine di Eco Sicily 2026 a Palermo. xd6/mgg/azn