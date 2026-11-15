PALERMO (ITALPRESS) – L’industria siciliana sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla capacità di reazione delle imprese ma anche da rallentamenti congiunturali e dalla perdita di capitale umano. E’ la fotografia tracciata dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che in un’intervista a LiveSicilia.it ha analizzato lo stato dell’economia isolana. “Non ci sono tre Sicilie. C’è un’unica Sicilia che attraversa una fase di profonda trasformazione e che, proprio per questo, presenta contraddizioni che non possiamo nascondere dietro la copertina di un report o dietro gli slogan”, ha dichiarato Rizzolo. Il presidente ha ricordato gli sforzi delle aziende in innovazione e digitalizzazione, sottolineando tuttavia che “non possiamo chiedere alle aziende di fare tutto da sole”, poichè il costo dell’energia, le infrastrutture, la burocrazia e la difficoltà di reperire professionalità adeguate incidono direttamente sulla competitività. In questo contesto, Sicindustria esprime soddisfazione per le misure previste dalla Finanziaria regionale, nate da un confronto costante con il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. “Abbiamo rappresentato esigenze concrete delle imprese e proposto strumenti capaci di rispondere alle difficoltà e alle necessità dell’intero sistema produttivo”, ha spiegato Rizzolo. Tra gli interventi principali figurano i 30 milioni di euro per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle micro, piccole e medie imprese – destinati a far scorrere la graduatoria Irfis e finanziare un nuovo avviso – e un primo stanziamento da 10 milioni di euro per il bonus energia. Su quest’ultimo intervento, Rizzolo ha evidenziato che “è un aiuto importante e il governo regionale si è già impegnato a incrementare le risorse disponibili non appena sarà possibile”. Un altro provvedimento chiave coprirà il 50% dei premi di produttività (percentuale che sale al 60% per gli under 35), misura definita dal presidente “importante perchè aiuta le imprese a investire sulla produttività e sulla valorizzazione delle risorse umane”. Inoltre, la Regione ha anticipato la decorrenza della decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato al 10 gennaio 2024, ampliando la platea dei beneficiari. “E’ un passo importante per sostenere le imprese che investono nell’occupazione stabile e consentire loro di programmare con maggiore certezza le assunzioni”, ha commentato Rizzolo. Sulle misure per i giovani – tra cui il pacchetto da 30 milioni di euro con contributi fino a 30 mila euro per i laureati con 110 e lode che restano in Sicilia per tre anni -, il presidente ha precisato la posizione degli industriali. “Ai giovani dobbiamo garantire la possibilità di scegliere”, ha chiarito Rizzolo, spiegando che un contributo a fondo perduto è un’ottima opportunità per avviare un’attività, ma da solo non basta se non affiancato da credito accessibile, infrastrutture, servizi efficienti e una pubblica amministrazione veloce. “I giovani devono poter scegliere la Sicilia perchè qui trovano prospettive, non perchè ricevono un incentivo a non andare via”, ha rimarcato. In vista dell’esame della manovra all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), il presidente di Sicindustria auspica che il dibattito non venga condizionato dalle contrapposizioni politiche. “La priorità è che le misure a sostegno del sistema produttivo vengano confermate e, dove possibile, rafforzate”, ha concluso Rizzolo, ricordando che “le imprese non hanno bisogno di contrapposizioni, ma di strumenti accessibili, regole chiare e tempi certi”.(ITALPRESS).

Foto: Sicindustria